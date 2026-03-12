La Russia ci supera nel medagliere l’Ucraina accusa Ipc e organizzatori di pressioni per togliere le bandiere Romele sfiora il podio nella 10 km sitting Leggenda Masters | oro numero 12 ai Giochi

Durante i Giochi Paralimpici, la Russia ha superato l’Italia nel medagliere, mentre l’Ucraina ha accusato l’IPC e gli organizzatori di aver esercitato pressioni per rimuovere le bandiere nazionali. In gara, Romele si è avvicinato al podio nella 10 km sitting, e una leggenda dei Masters ha conquistato il dodicesimo oro ai Giochi. Questa giornata senza medaglie italiane rappresenta una delle poche in questa edizione.

Una giornata senza medaglie per l’Italia è una notizia in questi Giochi Paralimpici che ci vedono brillare. Ci è andato però molto vicino Giuseppe Romele, che ha chiuso quarto la gara di sci di fondo 10 km sitting. L’azzurro è arrivato a 22 secondi dal russo Ivan Golubkov, oro. L’argento e il bronzo sono andati ai cinesi Zhongwu Mao e Peng Zheng. "Credo di aver dato il massimo di quello che io possa fare", le orogliose parole di Beppe. Il 34enne lombardo era stato bronzo a Pechino 2022 e oro mondiale nella 20Km a Ostersund 2023. Una carriera al vertice nello sci nordico paralimpico, la sua, dopo essersi cimentato nel nuoto, nel triathlon e nella maratona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

