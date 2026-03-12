La Roma sta monitorando Kees Smit, centrocampista dell’AZ Alkmaar, considerato un obiettivo per il mercato estivo. Il giocatore ha dimostrato buone prestazioni con la squadra olandese e sta attirando l’interesse di altri club europei. La società giallorossa sta valutando un eventuale acquisto per rafforzare il reparto centrale. La trattativa non è ancora ufficiale.

La Roma cerca rinforzi in vista della prossima stagione con i giallorossi che hanno messo nel mirino Kees Smit, centrocampista dell’AZ Alkmaar che, a suon di ottime prestazioni sta attirando le attenzioni di diverse big europee. La Roma piomba su Smit dell’AZ Alkmaar (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione ci sarebbero già stati dei colloqui tra la Roma e l’AZ Alkmaar per parlare del calciatore che viene valutato circa 25 milioni di euro da parte della società olandese. Un colpo che andrebbe a rinforzare il centrocampo a disposizione di Gian Piero Gasperini, andando a mettere in rosa un giocatore capace di coniugare sia qualità che quantità. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - La Roma su Kees Smit, colpo a centrocampo per i giallorossi | CM

