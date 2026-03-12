La ricostruzione dopo il ciclone Harry | L' Europa è pronta fare la sua parte ma il governo italiano agisca subito

Dopo il passaggio del ciclone Harry, gli europarlamentari del Movimento 5 Stelle Pasquale Tridico e Giuseppe Antoci hanno dichiarato che l’Europa è pronta a intervenire, ma hanno chiesto al governo italiano di agire immediatamente. La ricostruzione richiede interventi tempestivi e coordinati, e le loro parole sottolineano l’importanza di non perdere tempo in questa fase critica.

Maltempo in Calabria, Sicilia e Sardegna, Tridico e Antoci (M5S): «Lettera di von der Leyen. L'Europa pronta a fare la sua parte: ora tocca al Governo italiano agire subito»«Nelle settimane successive al ciclone Harry, che il 20 gennaio scorso si è abbattuto con furia devastante sulla Calabria, la Sicilia e la Sardegna...

Dentro le ferite del Porto Rossi dopo il ciclone Harry, il piano per la ricostruzione e la corsa contro il mareLo scalo turistico catanese, distrutto dalla furia del maltempo, sarà collegato provvisoriamente a piazza Europa da una strada appositamente aperta dal vecchio deposito ferroviario per permettere l'in ... cataniatoday.it

Messina, dopo il ciclone Harry tornano a circolare i treni sulla tratta jonica48 giorni dopo il disastro del ciclone Harry , i treni sono tornati a viaggiare sulla tratta jonica messinese . I lavori di rete ferroviaria italiana sono ... rtp.gazzettadelsud.it

