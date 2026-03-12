La retrocessione del Tottenham è necessaria l’inadeguato Tudor è il tecnico che si meritano Guardian

Il Tottenham di Igor Tudor ha subito una retrocessione, secondo quanto riportato dal Guardian. La squadra è descritta come un’evoluzione orgogliosa che va oltre la difesa e il possesso palla. Tudor è stato giudicato l’allenatore inadeguato per le prestazioni del team. La notizia si basa su fonti di stampa e riguarda esclusivamente le recenti vicende sportive del club.

"Il fallimento di questo modello sia di lezione per il futuro. Se il calcio vuole avere un significato, deve esserci una responsabilità per il fallimento" Db Torino 24082025 - campionato di calcio serie A Juventus-Parma foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Igor Tudor ROMA – Il Tottenham di Igor Tudor è "un'evoluzione orgogliosa che va oltre la difesa. Oltre il possesso palla. Oltre il portiere. Oltre la tattica, oltre il lavoro di squadra, oltre la competenza, oltre la basilare capacità umana di stare eretti. E – chissà? – forse anche oltre la Premier League". Mancava Jonathan Liew al coro unanime degli editorialisti inglesi che in queste ore stanno distruggendo il tecnico che sta affondando gli Spurs.