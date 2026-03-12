La ravennate Monica Galassi è la nuova presidente del Tribunale di Rimini

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha scelto Monica Galassi come nuova presidente del Tribunale di Rimini. La nomina segue la prossima uscita di Fiorella Casadei, che si avvicina al pensionamento. Galassi, originaria di Ravenna, assume il ruolo di vertice della corte dopo essere stata designata dal plenum. La sua nomina è ufficiale e valida a partire da ora.

La magistrata prende il posto di Fiorella Casadei, prossima al pensionamento. In passato Galassi ha avuto anche esperienze da pubblico ministero Il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha nominato Monica Galassi nuova presidente del Tribunale di Rimini che prenderà il posto di Fiorella Casadei prossima al pensionamento. Già presidente della sezione penale del Tribunale di Forlì, Galassi è originaria di Ravenna e attualmente vive a Cesena. La nuova presidente era approdata a Forlì nel 2020 dove ha presieduto la sezione penale prima di ricoprire la carica di coordinatrice dei giudici per le indagini preliminari.

