La Promessa anticipazioni 13 marzo Curro | il suo omicidio pianificato in una gioielleria

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Curro è sconvolto dalla confessione di Basilio, mercenario assoldato in una gioielleria per ucciderlo. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: mentre il Palazzo festeggia l'unione di Catalina e Adriano, Curro scopre il nome del luogo dove è stata pianificata la sua morte. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

