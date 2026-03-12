La procura di Milano ha richiesto il processo per Amazon e quattro manager, accusandoli di aver evaso l’IVA per oltre un miliardo e cento milioni di euro. La società ha annunciato che si difenderà nel procedimento, mentre si evidenzia che il procedimento riguarda la mancata modifica di un algoritmo considerato

Per la mancata modifica dell’algoritmo ritenuto «indifferente» agli obblighi fiscali e doganali dell’Unione Europea, che ha comportato in tre anni, dal 2019 al 2021, una presunta evasione dell’Iva di oltre un miliardo e 100 milioni di euro, la Procura di Milano ha chiesto il processo per Amazon Eu sarl, per tre suoi manager e per un quarto dirigente statunitense. La richiesta di processo, firmata dal pm Elio Ramondini, è sul tavolo della gup Tiziana Landoni, chiamata a celebrare l'udienza preliminare, e arriva al termine di una delle tre indagini milanesi sul colosso fondato da Jeff Bezos condotte dalla Guardia di Finanza di Monza. Lo... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La Procura di Milano chiede il processo per Amazon e 4 manager: "Ha evaso l’Iva per 1 miliardo e 100 milioni". La società: "Ci difenderemo"

