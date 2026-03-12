Dopo alcuni giorni di clima primaverile, le condizioni meteorologiche cambiano di nuovo e torna la neve. Una depressione Nord-Atlantica si sposta sul nostro Paese, portando con sé pioggia e temperature più fredde. La perturbazione ha già interessato diverse regioni, causando un repentino calo delle temperature e condizioni invernali. La neve ha riguardato alcune aree specifiche, mentre il meteo rimane instabile.

Dopo aver respirato per alcuni giorni aria di primavera in anticipo sul calendario, come spesso capita a marzo si torna a un clima più freddo e invernale a causa di una profonda depressione Nord-Atlantica che influenzerà anche il meteo del nostro Paese con il ritorno di pioggia e neve. Il vortice scozzese. Come si può osservare dalle immagini del satellite, un primo fronte è già presente al Centro-Nord dove non mancano nubi e piogge ma è soprattutto dalle prossime ore che arriveranno i primi sbuffi freddi in quota responsabili di una fase instabile e un peggioramento più importante nel fine settimana a partire dalle regioni settentrionali. Dove cadrà la neve. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La primavera in pausa, torna la neve: ecco dove

Articoli correlati

Torna la neve: allerta gialla nell'entroterra, ecco doveArpal ha emesso un’allerta meteo gialla per neve valida per la giornata di domani, lunedì 22 dicembre, dalle 13 alle 24, sulle zone interne del...

Correnti polari sull'Italia, torna la neve a bassa quota: ecco doveAncora tanta neve, fino a quote collinari, soprattutto al Nord: quali saranno le aree maggiormente interessate e dove vige l'allerta per il rischio...

POACHERS BUSTED: High-Risk Michigan Patrol

Altri aggiornamenti su La primavera in pausa torna la neve...

Discussioni sull' argomento Non riesci a riprendere ad allenarti? Il blocco non è fisico, è mentale; Vacanze Pasqua 2026 e ponti di primavera a scuola, il calendario; La primavera sboccia alla Certosa: torna Follia in Fiore a Collegno; Vacanze e ponti di primavera 2026: tutte le date del calendario scolastico.

Vacanze di primavera. Divide la proposta della pausa scolasticaIl calendario scolastico dell’Emilia-Romagna potrebbe cambiare: non più i canonici tre mesi di vacanze estive (da inizio giugno a metà settembre) ma l’inserimento di uno spring break, uno stop ... ilrestodelcarlino.it

Aria di primavera. Il bosco cambia odore, la luce filtra più chiara tra i rami ancora spogli e il terreno, finalmente tiepido, restituisce una delle sue meraviglie più attese: le spugnole. Conosciute anche come spugnole, spongiole o morchelle, queste eleganti speci facebook

In ufficio è già primavera: 3 nuovi pantaloni formali dalle passerelle x.com