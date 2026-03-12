La portaerei affonda | Trespidi attacca la gestione Piacenza Expo dopo l' addio del Gis

La decisione di spostare dal 2027 le Giornate Italiane del Sollevamento dalla fiera di Piacenza a Parma ha suscitato forti critiche da parte di Trespidi, che ha definito la scelta come un segnale di fallimento per la gestione di Piacenza Expo. La notizia ha generato preoccupazione tra gli operatori locali, che vedono compromessa un'importante occasione di business e visibilità per la città.

Il consigliere della lista civica di centrodestra attacca anche l'amministrazione Tarasconi: «Parma pronta a raccogliere i frutti di ciò che Piacenza non è stata in grado di difendere» «La decisione di trasferire dal 2027 le Giornate Italiane del Sollevamento dalla fiera di Piacenza a Parma rappresenta una notizia gravissima per la nostra città e certifica, ancora una volta, il fallimento delle politiche dell'amministrazione guidata dal sindaco Katia Tarasconi nella gestione e nel rilancio del polo fieristico». Parte da qui il commento di Massimo Trespidi, consigliere comunale della lista civica di centrodestra, tramite una nota stampa che riportiamo integralmente.