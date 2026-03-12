La polizia incontra gli studenti | Scegliere la libertà significa dire no alle droghe

La polizia ha incontrato gli studenti a Galatina per discutere di libertà e droghe. Durante l'incontro, sono state affrontate tematiche legate alla scelta di dire no alle sostanze stupefacenti. È stata una giornata in cui si è parlato di legalità e responsabilità, creando un momento di confronto tra forze dell’ordine e giovani. L’evento ha rappresentato un’occasione per rafforzare il dialogo tra scuola e polizia.

GALATINA – Non è stata solo una lezione di legalità, ma un vero e proprio patto tra istituzioni e nuove generazioni. Il Teatro “Cavallino Bianco” di Galatina ha ospitato la giornata di sensibilizzazione “Scegliere la libertà. Informarsi, capire, decidere”, un’iniziativa di respiro nazionale nata dalla sinergia tra la Polizia di Stato di Lecce e l’Istituto comprensivo Polo 3, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Comune. Davanti agli studenti delle scuole secondarie, i rappresentanti delle istituzioni hanno lanciato un messaggio: la lotta alla droga non si combatte solo nelle aule di tribunale o nelle strade, ma soprattutto attraverso la consapevolezza dei giovani. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

