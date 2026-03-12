La pasticceria palermitana protagonista a Montecitorio con intelligenza artigiana a tavola

La pasticceria artigianale palermitana, con gli esponenti di Confartigianato Dolciario Palermo, è stata protagonista di "Intelligenza Artigiana a Tavola", l'iniziativa promossa da Confartigianato Imprese che si è svolta l'11 marzo a Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, a Roma. All'evento, a rappresentare il capoluogo siciliano, c'erano il presidente di Confartigianato Dolciario Palermo, Fabio Loriano, con il vicepresidente Francesco Navetta e la consigliera Irene Navetta, a testimonianza dell'impegno condiviso della categoria nel promuovere e rappresentare il settore dolciario artigianale. L'incontro si è aperto con i saluti istituzionali del presidente della Camera Lorenzo Fontana e del presidente nazionale di Confartigianato Imprese, Marco Granelli.