La Reggiana fatica a trovare gol e assist dai giocatori entrati dalla panchina, posizione condivisa con l’Entella. In particolare, la squadra granata ha registrato poche occasioni di marcatura e di creazione da parte dei subentrati, facendo notare un problema in questo settore rispetto ad altre compagini del campionato. La mancanza di contributo dai cambi si riflette nelle statistiche di questa stagione.

Tra gli aspetti dove la Reggiana può fare di più c’è il contributo dei subentrati dalla panchina: quella granata è, insieme all’Entella, la squadra che ha trovato meno golassist dai subentrati. Soltanto 4 reti confezionate così: 3 gol (due Lambourde e uno Girma) e un assist (Bozzolan). Tutti con Dionigi: Lambourde nel 2-2 col Catanzaro e nel 3-1 sul Bari, Girma-gol nell’1-1 con lo Spezia, e Bozzolan servì un assist proprio al francese in quel 2-2 coi calabresi. Lorenzo Rubinacci è l’unico allenatore dei 28 quest’anno impegnati (fino a oggi) in Serie B a non aver ancora trovato "bonus" dalla panchina. Zero. Certo: il mister ha condotto soltanto 6 partite, ma Ballardini all’Avellino, in soli 4 match, ha già ’goduto’ dalle sostituzioni: un gol e un assist. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La panchina granata non segna

