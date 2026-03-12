La nuova trasformazione di Annalisa | è una suora in minigonna e tacchi per il lancio di Canzone Estiva

Annalisa ha annunciato l’imminente uscita del singolo Canzone Estiva e ha scelto di presentarsi in modo insolito per il lancio. Durante l’evento, è apparsa vestita da suora con una minigonna e tacchi alti, attirando l’attenzione dei presenti. La cantante ha deciso di adottare questa immagine per promuovere il nuovo brano, suscitando curiosità tra i fan e i media.

