La nuova religione

Nel cortile di un asilo a Bologna, si è verificata una sosta negata alla statua della Madonna di San Luca, simbolo della città. La questione ha attirato l’attenzione su un episodio che coinvolge la presenza religiosa in uno spazio dedicato ai bambini. La vicenda ha suscitato reazioni e discussioni tra chi ha assistito all’evento.

Si è parlato molto della sosta negata, nel cortile di un asilo, alla Madonna di San Luca, simbolo di Bologna. La scuola è laica, è stata la motivazione apparentemente ineccepibile. Eppure a molti (non credenti compresi) quel no è sembrato poco convincente. Da quasi mille anni la Madonna di San Luca fa parte della storia della città, delle sue tradizioni e perfino delle sue leggende. Tanto per citarne alcune, i bolognesi sono convinti che se una coppia di fidanzati sale al Santuario, sul Colle della Guardia, finirà per litigare e dirsi addio. Si sostiene anche che quando la Madonna scende dal Colle arrivi la pioggia e quanto torna sul Colle spunti il sole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

