La nostra dolce Enrica le parole di addio delle ragazze di Non è la Rai

Le ragazze di Non è la Rai hanno condiviso le parole di addio per Enrica Bonaccorti, figura nota a generazioni di italiani nate tra gli anni '60 e '80. La conduttrice e giornalista, cara a molti, è stata ricordata come parte integrante della vita di chi ha seguito il programma e il suo lavoro. La notizia ha suscitato emozioni tra chi conosceva il suo contributo televisivo e culturale.

Ci sono persone che fanno parte della nostra vita, anche se non le abbiamo mai conosciute fisicamente: Enrica Bonaccorti, per tutta la Gen X (quelli nati tra il 1965 e il 1980) e qualche “primo” Millennials (1981-1996), è una di queste. Chi, tra le adolescenti dei primi anni ’90, non arrivava a casa da scuola e si sintonizzava su Non è la Rai per sognare di somigliare a Cristina, Laura, Miriana, Ilaria o Francesca? Per ballare come loro, vestirsi come loro, atteggiarsi come loro. O nel caso di ragazzi, sognare di fidanzarsi con una di loro. Enrica era la mamma premurosa, o sorella maggiore per qualcuna, che con quel suo fare dolce e pacato teneva a bada una squadra di 100 ragazze (100!) che sgomitavano per una inquadratura o uno stacchetto in più delle altre. 🔗 Leggi su Dilei.it

