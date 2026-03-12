Secondo un articolo di Rocco Tralli, la sorte del diritto internazionale dipende anche dal comportamento dei cittadini. Si evidenzia come le violazioni frequenti delle norme fondamentali della Carta delle Nazioni influenzino la sua integrità. L’autore sottolinea che la responsabilità non riguarda solo i governi, ma anche gli individui, i quali contribuiscono a mantenere o indebolire il rispetto delle regole internazionali.

di Rocco Tralli È dalla continua violazione della norma fondamentale della Carta delle Nazioni Unite — il divieto dell’uso della forza contro uno Stato sovrano sancito dall’articolo 2, paragrafo 4 — e dallo svuotamento dello Statuto della Corte penale internazionale, che include tra i crimini di sua competenza il crimine di aggressione, che si misura oggi la crisi più profonda del diritto internazionale. Troppe guerre, troppe violazioni, troppa impunità, troppi doppi standard. Ma dire che il diritto internazionale è morto rischia di essere una sconfitta troppo pesante. Il diritto internazionale può sopravvivere solo se qualcuno decide di difenderlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La morte o meno del diritto internazionale dipende anche da noi cittadini

Articoli correlati

Contro la violazione del diritto internazionale umanitario a Gaza: mobilitazione anche a FaenzaUna petizione nazionale e un flash mob davanti alle strutture sanitarie di tutta Italia: è l’iniziativa promossa dalle reti #DigiunoGaza e Sanitari...

Contro la violazione del diritto internazionale umanitario a Gaza: mobilitazione anche davanti al BufaliniUna petizione nazionale e un flash mob davanti alle strutture sanitarie di tutta Italia: è l’iniziativa promossa dalle reti #DigiunoGaza e Sanitari...

NON ESISTE il diritto internazionale

Contenuti e approfondimenti su La morte o meno del diritto...

Discussioni sull' argomento Blog | La morte o meno del diritto internazionale dipende anche da noi cittadini; Un missile Tomahawk avrebbe colpito la scuola in cui sono morte 168 bambine; Le vittime ignote uccise due volte; Formigine, un gruppo di mutuo-aiuto per chi resta dopo un suicidio: Dopo gli incontri, a volte, la ferita fa meno male.

Mi devono dire quando è morta, il giorno e l’ora se dovessero mandarmi a giudizio. ” Sebastiano Visintin risponde così a chi lo accusa della morte della moglie Liliana Resinovich. Si dice sicuro che non verrà mai processato perché, a suo dire, mancano prove facebook

Meloni: «Non dissi vigliacco a Conte premier dopo la morte di Soleimani» x.com