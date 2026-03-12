L’Università Politecnica delle Marche gioca un ruolo centrale nel progetto di Ancona per la candidatura a Capitale della cultura 2028, con particolare attenzione all’uso dell’intelligenza artificiale. La Mole, simbolo della città, si trasforma in polo tecnologico dedicato allo sviluppo di nuove identità digitali e innovative applicazioni. La collaborazione tra istituzioni e aziende mira a rafforzare il legame tra cultura e tecnologia.

Una delle ‘colonne’ su cui poggia la candidatura di Ancona a Capitale della cultura per il 2028 è l’ Università Politecnica delle Marche. Per vari motivi, tra cui il coinvolgimento dei giovani nel fatidico dossier "Ancona. Questo Adesso" e le iniziative che riguardano gli aspetti tecnologici più avanzati, e che avranno nella Mole Vanvitelliana la loro ‘casa’. E qui il primo nome che viene in mente è quello del professor Paolo Clini, tra l’altro direttore scientifico del mAIndhlab, il primo laboratorio in Italia di Intelligenza artificiale applicata ai beni culturali. Professor Clini, qual è il ruolo dell’Università Politecnica delle Marche nell’ambito del dossier? "Siamo partner del Comune in un progetto che coinvolge l’intera città, incentrato sul tema del mare, intorno al quale ruota l’identità di Ancona, e sui giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Mole polo tecnologico: "L’Intelligenza artificiale per una nuova identità"

Articoli correlati

Brindisi: droni, Intelligenza artificiale e una nuova App per la Protezione CivilePresentate le novità dal comandante Antonio Orefice: il Comune diventa "sentinella" del territorio grazie alla tecnologia Tegis e alla collaborazione...

Intelligenza Artificiale e Astronomia si incontrano alla Notte dell’Intelligenza ArtificialeC'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Il...

Altri aggiornamenti su Mole polo

Argomenti discussi: La Mole polo tecnologico: L’Intelligenza artificiale per una nuova identità.

Acquisizione ex viteria di Sannazzaro per il Polo tecnologico, la Regione congela l’ideaLa Regione approva solo a metà gli interventi per il potenziamento del Polo tecnologico di Sannazzaro. Un ambizioso progetto di sviluppo per le Aree interne venne presentato a marzo con due ipotesi di ... laprovinciapavese.gelocal.it

Polo tecnologico, chiesti fondi per lo sviluppoUn progetto di sviluppo per le Aree interne che punta al rilancio economico del bacino va in Regione ed entra in graduatoria. Resta invece al palo il recupero urbanistico di uno dei buchi neri del ... laprovinciapavese.gelocal.it