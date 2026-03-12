La Madonna di Giotto viene spostata dalla Pieve di Borgo San Lorenzo a Perugia in occasione di un prestito. La chiesa mugellana, di stile romanico, ospita diverse opere di rilievo artistico, tra cui questa celebre rappresentazione. La trasferta rappresenta un evento importante per il patrimonio culturale della zona, coinvolgendo istituzioni e appassionati di arte. La partenza dell’opera è stata comunicata ufficialmente dalle autorità responsabili della gestione della chiesa.

C’è movimento nella Pieve di Borgo. Anche per l’arte. La principale chiesa mugellana, di stile romanico, è impreziosita da numerose opere di grande valore artistico. Talmente importanti che ogni tanto capita che se ne vadano altrove, in prestito temporaneo o per i necessari restauri, perché richieste per arricchire importanti mostre, in Italia o anche all’estero. Così, pochi giorni fa, sotto l’occhio vigile della Sovrintendenza, è stata rimossa e imballata la tavola più preziosa, dove Giotto dipinse la Madonna con Bambino, destinazione Perugia. Il dipinto è un frammento, di Gesù bambino si vede soltanto il braccio e la mano, ma anche per questo ha una particolare forza e un grande fascino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La Madonna di Giotto va in trasferta a Perugia . Il 'prestito' della Pieve di Borgo San Lorenzo

