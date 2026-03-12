La Nazionale italiana di baseball ha un rituale particolare: una macchina del caffè sempre presente in panchina. La squadra, composta principalmente da giocatori e staff, utilizza questa macchina durante le partite come abitudine consolidata. Il rituale si ripete in ogni incontro, diventando un elemento riconoscibile tra le persone coinvolte. Questo dettaglio rappresenta uno dei piccoli gesti quotidiani che accompagnano le partite della squadra.

È solo uno dei rituali un po' stereotipati con cui la squadra, formata soprattutto da italoamericani, mostra il legame con le proprie origini L’Italia è la nazionale più sorprendente del World Baseball Classic, i Mondiali di baseball che si stanno giocando negli Stati Uniti, oltre che in Porto Rico e Giappone. Ha battuto gli stessi Stati Uniti, i favoriti per la vittoria del torneo, ed è diventata il primo paese europeo a vincere tutte le sue partite del girone, qualificandosi ai quarti di finale come prima classificata. Ma questa Italia fa parlare tanto di sé anche per come il modo stereotipato con cui i suoi giocatori – che sono soprattutto italoamericani – cercano di mostrare il legame con le proprie origini italiane, cioè gesticolando o, tra le altre cose, portandosi sempre in panchina una macchina per il caffè espresso. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La macchina del caffè che la Nazionale italiana di baseball ha sempre in panchina

