La Lettonia vieta gli smartphone a scuola | dal 1° giugno 2026 entra in vigore la nuova legge sull’istruzione in un’Europa che stringe i ranghi sul tema

Dal 1° giugno 2026, in Lettonia entrerà in vigore una nuova legge sull’istruzione approvata dal Parlamento, il Saeima, che vieta l’uso degli smartphone in tutte le scuole dell’obbligo dalla prima alla nona classe. La normativa riguarda tutte le istituzioni scolastiche del Paese e si applica a studenti e insegnanti durante le ore di lezione. La decisione è stata approvata con una serie di emendamenti alla legge esistente.

Il Parlamento lettone — il Saeima — ha approvato una serie di emendamenti alla Legge sull'istruzione che estende il divieto di utilizzo degli smartphone in tutte le scuole dell'obbligo, dalla prima alla nona classe. La nuova norma entrerà in vigore il 1° giugno 2026 e rappresenta un ampliamento significativo delle limitazioni già operative dal 31 maggio 2025, che coprivano fino alla sesta classe.