Il quotidiano britannico ha pubblicato una lettera aperta indirizzata a Kinsky, esortandolo a non lasciare che quei 17 minuti siano l’unico ricordo della sua carriera. Matthew Syed, noto editorialista del Times e ex tennistavolista alle Olimpiadi di Sydney, firma il testo. La lettera si concentra sulla vicenda di Kinsky, senza entrare in dettagli personali o motivazioni.

Matthew Syed – uno dei principali editorialisti del Times, ha partecipato alle Olimpiadi di Sydney. Tennistavolo. E scrive che lui, una umiliazione come quella subita da Kinsky (per opera di Tudor), l’ha subita. Ci è passato. Sa cosa si prova, insomma. E gli scrive dunque una lettera aperta che comincia proprio così: “Caro Antonin, non mi conosci e probabilmente non hai mai sentito parlare di me, quindi potrebbe sembrare un po’ presuntuoso, o forse semplicemente pomposo, scriverti una lettera aperta”. Syed ricorda la sua esperienza: “Sono stato umiliato nella partita più importante della mia carriera. Sì, era uno sport molto più piccolo: il tennistavolo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La lettera aperta del Times a Kinsky: “Non lasciare che quei 17 minuti ti definiscano”

