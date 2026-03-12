La Lega vuole impedire a chi non è nato in Italia di fare carriera politica | la proposta alla Camera

Alla Camera, la Lega ha presentato una proposta che limita la possibilità di ricoprire cariche politiche a chi possiede la cittadinanza italiana, escludendo così chi non è nato nel paese. La proposta stabilisce che solo i cittadini italiani possano aspirare a ruoli di rilievo nelle istituzioni statali e regionali. La norma si applica a tutte le cariche di governo e rappresentanza politica.

Solo chi ha la cittadinanza italiana potrà aspirare a fare carriera politica e rivestire le più alte cariche istituzionali dello Stato e di Regione. Lo prevede la proposta di legge costituzionale presentato dai deputati leghisti Andrea Barabotti, Gianangelo Bof, Laura Cavandoli, Fabrizio Cecchetti e Alessandro Giglio Vigna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

