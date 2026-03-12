Il 12 marzo, la tv di stato iraniana ha diffuso un messaggio della nuova guida suprema Mojtaba Khamenei, che ha promesso vendetta contro Stati Uniti e Israele. La dichiarazione arriva dopo un recente aumento delle tensioni tra l’Iran e i due paesi. Khamenei ha affermato che l’Iran risponderà con decisione a qualsiasi azione ostile contro il proprio paese. La comunicazione è stata trasmessa in un momento di crescente incertezza regionale.

Il 12 marzo la tv di stato iraniana ha trasmesso un messaggio della nuova guida suprema dell’Iran Mojtaba Khamenei, che non è ancora apparso in pubblico, in cui promette “vendetta” contro gli Stati Uniti e Israele. Mojtaba Khamenei, che ha preso il posto del padre Ali Khamenei, ucciso nel primo giorno di guerra, sarebbe rimasto ferito in un bombardamento, ma non si conoscono ulteriori dettagli. Nel suo discorso, letto da una presentatrice della tv di stato, Khamenei si è impegnato a vendicare “i martiri del conflitto”. “Finora abbiamo attuato solo una piccola parte della nostra vendetta, ma portarla a termine sarà una delle nostre priorità”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La guida suprema Mojtaba Khamenei promette vendetta contro Stati Uniti e Israele

Articoli correlati

Iran, Mojtaba Khamenei promette vendetta nel suo primo discorso da Guida SupremaGiovedì 12 marzo è finalmente arrivato il primo discorso alla nazione di Mojtaba Khamenei, la nuova Guida Suprema dell’Iran, subentrato al padre,...

Leggi anche: Mojtaba Khamenei, figlio del defunto leader Ali, è la nuova Guida Suprema dell’Iran. Israele furiosa promette: “È un bersaglio dei nostri raid, lo prenderemo”

War Breaking: Iran's New Supreme Leader Mojtaba Khamenei Vows US Revenge, Keeps Hormuz Shut

Contenuti utili per approfondire Mojtaba Khamenei

Temi più discussi: Mojtaba Khamenei è la nuova guida suprema iraniana. Chi è e quali scenari possono aprirsi; La Guida Suprema degli immobiliaristi, Mojtaba Khamenei e le proprietà a Londra da 250 milioni (forse sedi per lo spionaggio); Iran, la folla acclama la nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei; Iran, Mojtaba Khamenei è la nuova Guida suprema. Larijani: Restiamo uniti.

Medio Oriente La guida suprema Mojtaba Khamenei parla all'Iran: «Noi non ci ritireremo mai»«Noi non ci ritireremo mai. Vendicheremo il sangue dei nostri martiri, vendicheremo il sangue di tutti i nostri cittadini. I nostri nemici pagheranno il prezzo, perché ci sarà una vendetta». Lo ha det ... bluewin.ch

La prima volta da Guida Suprema: debutto sui social e discorso (letto) in tv del giovane KhameneiL'atteso discorso è arrivato dopo giorni. Ma il nuovo leader della rivoluzione islamica - così è già chiamato sui social - il Grande Ayatollah Mojtaba Khamenei non è apparso in pubblico per il suo ... rainews.it

"Noi non ci ritireremo mai. Vendicheremo il sangue dei nostri martiri, vendicheremo il sangue di tutti i nostri cittadini. I nostri nemici pagheranno il prezzo, perché ci sarà una vendetta". Lo ha detto Mojtaba Khamenei nel suo primo intervento pubblico, aggiu - facebook.com facebook

#MojtabaKhamenei: “Non rinunceremo a vendicare il sangue dei nostri martiri” x.com