In un contesto di mercato globale, le tensioni nello stretto di Hormuz influenzano direttamente i prezzi dell’energia e i mercati internazionali. La guerra armata contro le fonti di energia rinnovabile si manifesta attraverso politiche e azioni volte a contrastare la diffusione delle energie pulite. Questi eventi si verificano in un quadro economico in cui ogni crisi geopolitica ha ripercussioni immediate sulle dinamiche energetiche mondiali.

In un quadro economico capitalistico, la natura globale del commercio energetico fa sì che qualsiasi crisi nello stretto di Hormuz si rifletta immediatamente sui mercati e sui prezzi dell’energia, provocando instabilità e favorendo speculazioni. Borse europee tutte in calo durante questi giorni di guerra in Iran, mentre Piazza Affari limita i danni grazie ai rialzi dei titoli della Difesa e petroliferi (Leonardo supera +5%, Saipem ed Eni in largo positivo), nonostante il balzo del greggio con il Brent a quota 100 dollari al barile. In questo scenario, la guerra nel Golfo rischia di trasformarsi non solo in una crisi geopolitica, ma anche in... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - La guerra armata contro le rinnovabili

Articoli correlati

Rinnovabili, nucleare, risorse. La guerra ricorda le fragilità italiane. Cambiare si puòMeloni duella con Macron, le lobby green, le società energetiche, allontana le urne.

Schlein: “In Spagna bollette meno care del 40% grazie alle rinnovabili, perché Meloni fa loro la guerra?”“La destra non è imbattibile, l’abbiamo già battuta, e lo rifaremo alle elezioni ma dovremo portarla sul terreno della giustizia sociale e dei...

How to Stay Persistent When Success Feels Too Far Away | 3 Hours of Expert Insights

Approfondimenti e contenuti su guerra armata

Temi più discussi: La guerra armata contro le rinnovabili; Media: Nuova Guida suprema è Mojtaba, figlio di Khamenei. Trump contro Spagna e Regno Unito; Gite nelle basi militari e forze armate in cattedra: se la scuola normalizza la guerra; Così i generali iraniani hanno spiazzato l’armata di Trump.

Mattarella: «Non può evocare la pace chi muove la guerra. Minacciare l'arma nucleare è un crimine contro l'umanità»«Cosa è accaduto, cosa sta accadendo se protagonisti di primo piano del 'vecchio' ordine internazionale si propongono, con i loro comportamenti, di dare vita a un 'nuovo ordine', basato su ... ilmattino.it

Guerra ibrida russa, l'arma dell'Europa contro gli agenti usa e getta è la deterrenzaA metà ottobre, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha annunciato un nuovo piano d'azione globale per contrastare le minacce ibride, che sarà discusso dal Consiglio di sicurezza nazionale. it.euronews.com

Se anche tu senti il richiamo della guerra, sai che ogni nuova armata è un’occasione da cogliere. Con così tante Fazioni tra cui scegliere, partire col piede giusto fa la differenza. Le Pattuglie da Combattimento sono il punto di partenza ideale: una selezione pe - facebook.com facebook

Europa unita e armata fino ai denti, in difesa di Cipro (O, piuttosto, a sostegno della guerra di Trump e di Netanyahu) Francesca Basso, @Corriere x.com