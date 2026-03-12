La giornata

Nella trentesima giornata di serie B, l’attenzione è rivolta all’incrocio tra Monza e Palermo, due squadre che si sfideranno in un match di alta classifica. La gara non coinvolge direttamente il Modena, almeno per il momento, ma rappresenta un punto di svolta nella corsa ai playoff. Le due formazioni si preparano a affrontarsi in un appuntamento che promette spettacolo e intensità.

Non riguarderà direttamente il Modena, almeno per ora, ma l'incrocio d'alta quota tra Monza e Palermo sarà il piatto forte della trentesima giornata di serie B. I due canarini, Bianco e Palumbo, si giocano un pezzo di serie A alle 17.15, di fronte ad un vero e proprio esodo di tifosi rosanero in quel di Monza. In chiave playoff, il Modena guarderà con attenzione a quanto accadrà a Cesena, dove i bianconeri (apparsi in grande difficoltà nel derby di una settimana fa) ospitano il Frosinone, mentre il Catanzaro va a Padova e la Juve Stabia attende la Carrarese. Lotta caldissima nella zona retrocessione. L'Empoli, affidato a Caserta dopo l'esonero di Dionisi, gioca in casa col Mantova e il Bari con la Reggiana, due scontri dall'altissimo tasso di tensione.