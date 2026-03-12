La garante Terragni a Vasto | Come usciranno i bimbi da qui? Traumatizzati

Nella mattinata di giovedì, la garante nazionale per i diritti dell’Infanzia ha visitato a Vasto la casa famiglia dove, da novembre, sono ospitati tre bambini della cosiddetta “famiglia nel bosco”. La visita si è concentrata sulla situazione dei minori e sulle modalità di uscita dalla struttura. Nessun altro dettaglio sul percorso o sui prossimi passi è stato comunicato.

Visita della garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni, nella casa famiglia dove vivono i tre bambini della famiglia nel bosco La garante nazionale per i diritti dell'Infanzia, Marina Terragni, si è recata nella mattinata di giovedì a Vasto, nella casa famiglia dove da novembre vivono i tre bambini della 'famiglia nel bosco'. Terragni, come riporta l'Agi, ha dichiarato di aver ricevuto un diniego dal tribunale per i minorenni dell'Aquila di presentarsi con consulenti indipendenti. Diniego motivato dal suo non essere parte di questo processo, procedimento davanti appunto alla corte minorile dell'Aquila.