Le calciatrici iraniane hanno lasciato il loro paese e sono arrivate in Australia, cercando rifugio. La loro fuga evidenzia la difficoltà di chi cerca di scappare da un regime autoritario, anche una volta all’estero. I governi utilizzano spesso strumenti come ricatto, menzogna e intimidazione per mantenere il controllo, rendendo difficile per le persone trovare libertà e sicurezza lontano da casa.

Per chi vive sotto un regime, la libertà non è un gesto simbolico ma un rischio reale, spesso pagato con l’esilio o con le conseguenze che ricadono su chi resta a casa Scappare da un regime non è mai cosa facile, anche quando si è all’estero. I regimi conoscono la lingua del ricatto, della menzogna, dell’intimidazione. Tutti usano gli stessi metodi. È per questo che quando il presidente americano Donald Trump ha criticato su Truth la decisione dell’Australia di far ripartire le ragazze della Nazionale di calcio femminile iraniana, forse non aveva idea di quanto possa essere complicata e delicata la conquista della libertà. La storia della Nazionale femminile iraniana impegnata a Sydney nella Coppa d’Asia lo racconta con crudezza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La fuga delle calciatrici iraniane in Australia e una lezione sui regimi

