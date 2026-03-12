L’appuntamento in daytime dal lunedì al sabato su Canale 5 con il serial drammatico turco La forza di una donna ( Kad?n ) continua a regalarci molti colpi di scena. Bahar continua a lottare contro un destino avverso che sembra abbattersi su di lei con una forza incredibile anche nelle puntate in onda dal 14 al 20 marzo. Ma cosa accadrà? Scopriamo insieme le trame settimanali complete di questa avvincente dizi turca. Kadin – La forza di una donna, trame al 20 marzo. Quando Cem scopre da Bersan la storia delle pentole bruciate si infuria. L’uomo pretende un risarcimento di quattromila lire turche e – in preda alla rabbia – arriva addirittura a minacciare Bersan, Bahar e Ceyda di morte se non pagheranno il loro debito. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La forza di una donna, anticipazioni dal 14 al 20 marzo 2026: Ceyda e Bersan pronte a derubare la signora Fazilet, Bahar si oppone

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