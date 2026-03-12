la follia di una donna

Una donna viene descritta come folle, in un testo che mette a confronto questa figura con Pennywise, il pagliaccio malvagio protagonista di Stephen King. Il passo evidenzia la rappresentazione di questa donna e la sua follia, senza entrare in dettagli sulle cause o sui motivi dietro il suo comportamento. Il tono si mantiene diretto, concentrandosi esclusivamente sui fatti presentati.

© Fox Turchia Altro che Pennywise, il diabolico e sorridente pagliaccio nato dalla penna di Stephen King. Da circa un anno, i telespettatori di Canale 5 vengono infatti costantemente terrorizzati dal sorriso della psicopatica?irin Sarikadi, la sorella della protagonista Bahar (Özge Özpirinçci), interpretata, in maniera più che convincente, dalla giovane Seray Kaya ne La Forza di una Donna. Una perfidia, quella della ragazza, che terrà banco fino all’ultimissima puntata della dizi, in onda entro l’estate. Tra bugie e sotterfugi, culminati poi nell’omicidio del cognato Sarp Çe?meli (Caner Cindoruk), la folle?irin non riuscirà sempre a farla franca e, ad un certo punto, pagherà per tutte le atrocità che ha commesso. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

