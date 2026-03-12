La festa dopo la razzia Computer e tablet tornano a scuola | Carabinieri eroi

Da lanazione.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un episodio di furto, i computer e i tablet sono stati restituiti alle scuole locali. La presidente del comprensivo ha commentato che i carabinieri sono considerati eroi dai bambini, e questa percezione si riflette nella loro presenza durante le operazioni di recupero e restituzione dei dispositivi. L’evento ha coinvolto le forze dell’ordine e la comunità, che ha assistito alla riapertura delle aule con i dispositivi ripristinati.

"Per i bambini i nostri carabinieri sono degli eroi". A dirlo è stata la presidente del comprensivo Iozzelli di Monsummano Fabiola De Paoli ma, di fatto, a dimostrarlo ieri mattina sono stati proprio i suoi piccoli allievi delle scuole Donati di Cintolese, durante la cerimonia per la restituzione dei tablet che erano stati rubati lo scorso dicembre nel plesso. Si è concluso dunque con una piccola festa per i bambini il lavoro d’indagine e di recupero della refurtiva che i carabinieri della stazione di Monsummano, comandati dal luogotenente Antonino Orlando, hanno svolto lo scorso gennaio e che ha portato a individuare l’autore dei furti in... 🔗 Leggi su Lanazione.it

la festa dopo la razzia computer e tablet tornano a scuola carabinieri eroi
© Lanazione.it - La festa dopo la razzia. Computer e tablet tornano a scuola: "Carabinieri eroi"

Articoli correlati

Razzia di computer e tablet nelle scuole. Furti da mezzo milione: nei guai un 65enneDiverse scuole, anche in provincia di Firenze, erano diventate bersaglio di furti.

Seveso: computer e tablet rubati a scuola, la refurtiva trovata in casa di un 31enneSeveso, 7 marzo 2026 – Due furti in pochi giorni nella stessa scuola, i carabinieri trovano la refurtiva a casa di un 31enne del paese, che stavano...

Contenuti e approfondimenti su La festa dopo la razzia Computer e...

Discussioni sull' argomento La festa dopo la razzia. Computer e tablet tornano a scuola: Carabinieri eroi; Dell 15 in super sconto: il laptop a 449 euro per la Festa di Amazon; Ritrovati alcuni pc rubati da una scuola. Festa tra i banchi per la riconsegna; Hardware da urlo per PC: tutte le offerte della Festa di Primavera Amazon da non perdere!.

Cerca altre news e video sullo stesso tema.