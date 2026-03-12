La festa dopo la razzia Computer e tablet tornano a scuola | Carabinieri eroi

Dopo un episodio di furto, i computer e i tablet sono stati restituiti alle scuole locali. La presidente del comprensivo ha commentato che i carabinieri sono considerati eroi dai bambini, e questa percezione si riflette nella loro presenza durante le operazioni di recupero e restituzione dei dispositivi. L’evento ha coinvolto le forze dell’ordine e la comunità, che ha assistito alla riapertura delle aule con i dispositivi ripristinati.

"Per i bambini i nostri carabinieri sono degli eroi". A dirlo è stata la presidente del comprensivo Iozzelli di Monsummano Fabiola De Paoli ma, di fatto, a dimostrarlo ieri mattina sono stati proprio i suoi piccoli allievi delle scuole Donati di Cintolese, durante la cerimonia per la restituzione dei tablet che erano stati rubati lo scorso dicembre nel plesso. Si è concluso dunque con una piccola festa per i bambini il lavoro d'indagine e di recupero della refurtiva che i carabinieri della stazione di Monsummano, comandati dal luogotenente Antonino Orlando, hanno svolto lo scorso gennaio e che ha portato a individuare l'autore dei furti in...