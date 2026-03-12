La festa d' Irlanda a Cinisello

Da venerdì 13 a domenica 15 marzo, piazza Gramsci a Cinisello Balsamo ospita il villaggio dedicato alla Festa irlandese, con una serie di attività e stand che coinvolgono la comunità locale. La manifestazione vede la partecipazione di diversi espositori e artisti che offrono cibo, musica e intrattenimento per tutto il fine settimana. La festa si svolge nel centro della città, attirando visitatori di tutte le età.

Da venerdì 13 a domenica 15 marzo piazza Gramsci a Cinisello Balsamo si anima con il goloso e divertente villaggio della Festa irlandese. Tre giorni di birra, cucina, musica travolgente, danze e tradizioni per celebrare San Patrizio.Il programmaCi saranno i grandi classici dello street food. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Irlanda in Festa: in Piazza Lucio Dalla Folkabbestia, The Commitments, Modena City Ramblers e tanti altri Una raccolta di contenuti su La festa d'Irlanda a Cinisello Temi più discussi: Buon cibo, musica e tanto divertimento: tre giorni di festa nel nel villaggio irlandese; Cinisello Balsamo (MI): con la Festa d’Irlanda si celebra la terra di San Patrizio; Festa d'Irlanda a Cinisello Balsamo per il St. Patrick's Day 2026; Bari | St. Patrick's Days - La Festa d'Irlanda a Bari. La festa d'Irlanda a CiniselloDa venerdì 13 a domenica 15 marzo piazza Gramsci a Cinisello Balsamo si anima con il goloso e divertente villaggio della Festa irlandese. Tre giorni di birra, cucina, musica travolgente, danze e ... monzatoday.it Festa d'Irlanda a Cinisello Balsamo per il St. Patrick's Day 2026Da venerdì 13 a domenica 15 marzo 2026 si svolge in piazza Gramsci a Cinisello Balsamo (Milano) la Festa d'Irlanda targata Streeat Food Truck Festival: in occasione del St. Patrick's Day, tre giorni d ... mentelocale.it Il cielo sopra Youghal - Irlanda - facebook.com facebook Tutte le note dell’Irlanda in festa tornano sotto il cielo di piazza Dalla x.com