La Ferrari scatena la macarena nuova ala che aumenta la velocità

Durante il prossimo Gran Premio di Formula 1 a Shanghai, in Cina, si parlerà della nuova ala della Ferrari che, secondo le indiscrezioni, potrebbe migliorare la velocità della vettura. La scuderia italiana ha deciso di presentare questa innovazione tecnica, mentre i piloti si preparano a scendere in pista. La corsa si prospetta ricca di sorprese e di nuove strategie.

Tutti a ballare la macarena. Non è uno scherzo o una festa a tema, è il tema del prossimo Gran Premio di Formula 1 a Shanghai, in Cina. La Ferrari si prepara a sfoderare il suo colpo a sorpresa, che poi tanto a sorpresa non è perchè si è già visto nei test dello scorso febbraio in Bahrein. Ma stavolta le Rosse lo adotteranno in prova e in gara e pure nella Sprint, la prima di questa rivoluzionaria stagione della Formula 1. L’ala posteriore con il flap completamente ribaltabile, la “macarena” appunto, fornisce una forte riduzione del drag (resistenza) della monoposto in rettilineo, accompagnato da un lift (sollevamento) del retrotreno che permette un più efficace stallo del diffusore. 🔗 Leggi su Panorama.it

