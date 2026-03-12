La Dea riparte dal cuore di Bergamo | Reagiremo subito come sempre

L’Atalanta si prepara a riprendere le partite dopo aver subito una sconfitta di 1-6 dal Bayern Monaco negli ottavi di finale di Champions League. La squadra si affida al supporto dei tifosi e intende reagire rapidamente alla debacle. La partita successiva si gioca a Bergamo, nel cuore della città, dove i giocatori sono pronti a scendere in campo.

L’Atalanta riparte dall’affetto del suo pubblico per reagire, subito, dopo il tennistico 1-6 incassato dal Bayern Monaco, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. La standing ovation finale della New Balance Arena (sportiva anche nell’applaudire i calciatori del club bavarese, riconoscendone il merito), con la squadra sotto la curva ringraziata dagli ultras, dopo un tifo incessante per 95 minuti, sono il punto di ripartenza di una Dea chiamata a reagire. La prova è la più difficile tra le possibili: la trasferta sul campo della capolista Inter, in un Meazza nerazzurro dove i bergamaschi non fanno punti dal 2021. Altro Everest da scalare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

