la crisi degli intimacy coordinator e il film divisivo della settimana

Una delle maggiori agenzie che rappresentano artisti negli Stati Uniti ha deciso che non rappresenterà più gli intimacy coordinator, perché c’è sempre meno domanda a otto anni dalla loro introduzione. Intanto questa settimana escono Il testamento di Ann Lee, film che aveva molto diviso a Venezia, il cartone animato francese Arco e L’isola dei ricordi di Fatih Akin. Tutte le cose che possono andare storte se vuoi girare un film lungo due decenni e i film fatti in “solo” un anno di questa settimana Serial killer mascherati, i film dove a un certo punto la gente fluttua e un festival in cui la politica ha offuscato i film Una storia americana clamorosa, e come si ottiene una stella sulla Hollywood Walk of Fame? 🔗 Leggi su Ilpost.it

