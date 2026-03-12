La Cremonese in crisi sceglie la Bergamasca per il ritiro | allenamenti al campo di Torre Boldone come il Bayern

La Cremonese ha deciso di svolgere il ritiro in Bergamasca, con allenamenti al campo di Torre Boldone, come fa anche il Bayern Monaco. Dopo aver concluso la rifinitura sul campo locale martedì mattina, la squadra ha preparato le partite in vista delle prossime gare. La scelta di questa sede si concentra sulla fase di preparazione, senza coinvolgere altri dettagli o motivazioni.

Dopo aver svolto la rifinitura sul campo di Torre Boldone nella mattinata di martedì, il Bayern Monaco la sera ha rifilato sei gol all’Atalanta. Merito del campo? Forse no. Ma è curioso che, due giorni dopo i tedeschi, un’altra squadra decida di allenarsi sullo stesso campo: la Cremonese. La società nella giornata di mercoledì 11 marzo ha infatti annunciato che la squadra andrà in ritiro in provincia di Bergamo per preparare al meglio la delicatissima partita con la Fiorentina in programma lunedì 16 marzo, scontro diretto che mette in palio punti pesantissimi nella corsa alla salvezza. I grigiorossi sono a 24 punti, non vincono da inizio dicembre e hanno ottenuto 10 punti nelle ultime 19 giornate, in profonda crisi, ora terzultimi in zona retrocessione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

Leggi anche: L’allenamento a Torre Boldone, il prepartita (con birra) a Daste e la cena a Stezzano: il “mondo Bayern” a Bergamo

Leggi anche: Vincere premi pedalando, al via la nuova edizione di ‘Pin Bike’: a Bergamo si uniscono Seriate e Torre Boldone

Tutto quello che riguarda Torre Boldone

Argomenti discussi: Cremonese-Fiorentina, gara cruciale: i grigiorossi puntano alla rivincita.

Cremonese in ritiro a Torre Boldone in vista della sfida alla FiorentinaNon sono state ore semplici. La sconfitta di Lecce, anche per come arrivata, non è facilmente digeribile. Anche per ... cremonaoggi.it

La Cremonese va in ritiro a Torre BoldoneCREMONA - La società per preparare meglio la sfida contro la Fiorentina (lunedì sera allo stadio Zini) ha deciso di mandare la squadra in ritiro. I grigiorossi dopo l'allenamento di domani pomeriggio ... laprovinciacr.it