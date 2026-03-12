La Cna Impresa Donna Abruzzo si oppone alla proposta di decreto legislativo che prevede la soppressione delle consigliere di parità regionali. La presidente regionale Daniela Giangreco ha espresso forte preoccupazione riguardo a questa iniziativa, evidenziando la contrarietà dell’organizzazione alla centralizzazione delle funzioni e alla riduzione delle rappresentanti femminili nel territorio. La posizione è stata comunicata in un comunicato ufficiale diffuso dall’associazione.

A lanciare l’allarme sulla proposta di decreto legislativo sono presidente e coordinatrice regionali: "La tutela del lavoro femminile vive di prossimità, non di burocrazia" La battaglia delle imprenditrici associate alla Cna abruzzese, che in queste ore si sta sviluppando su tutto il territorio nazionale con iniziative analoghe promosse da Cna Impresa Donna, si fonda sul principio che «i presidi territoriali non sono semplici uffici burocratici, ma punti di riferimento vitali che garantiscono vicinanza e ascolto, mediazione e conciliazione, vigilanza dinamica, supporto alle imprese. Un punto, quest’ultimo, che ci sta particolarmente a cuore, visto che le consigliere collaborano quotidianamente con le aziende per incentivare buone pratiche e analizzare i rapporti biennali sul personale, favorendo un ecosistema lavorativo più equo». 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Articoli correlati

Meloni e Roccella, soppressione delle Consigliere di Parità: la tutela delle lavoratrici è a rischioLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella hanno depositato in...

Contenuti utili per approfondire Cna impresa

Temi più discussi: Impresa Donna, CNA Foggia celebra l’8 marzo premiando tre pioniere dell’imprenditoria femminile - FoggiaToday; La Cna impresa donna Abruzzo dice no alla centralizzazione delle consigliere di parità; La Cna impresa donna Abruzzo dice no alla centralizzazione delle consigliere di parità; Cna, l’impresa parla al femminile: ad Arezzo quasi una su quattro è guidata da donne.

CNA Impresa Donna Abruzzo: no alla centralizzazione delle Consigliere di ParitàCriticato il decreto che elimina le Consigliere di Parità territoriali: Servono presidi vicini alle lavoratrici e alle imprese ... abruzzonews.eu

Cna Impresa Donna: No alla centralizzazione delle Consigliere di ParitàE’ il grido d’allarme lanciato da Cna Impresa Donna Abruzzo, preoccupazione in merito alla proposta di decreto legislativo che prevede la soppressione delle Consigliere di Parità regionali e ... giornaledimontesilvano.com

Sport e impresa: a Lucca si racconta l’eccellenza femminile Iniziativa Cna Lucca a Palazzo Ducale Cosa unisce la precisione di un tiro da medaglia mondiale alla guida di un’azienda di successo La risposta risiede nel talento e nella determinazione delle do - facebook.com facebook