La Cina approva una legge di unità etnica contestata dagli attivisti per i diritti umani

Il 12 marzo la Cina ha approvato una legge di “unità etnica” che ha suscitato molte critiche. La norma viene adottata dal governo e mira a promuovere la coesione tra le diverse etnie presenti nel Paese. Attivisti per i diritti umani denunciano come questa legge possa avere implicazioni contro alcune minoranze, ma il governo afferma che serve a rafforzare l’armonia nazionale.

Il 12 marzo la Cina ha approvato una controversa legge di "unità etnica" che secondo le organizzazioni per i diritti umani danneggerà le minoranze etniche e culturali del paese. La legge, approvata dall'assemblea nazionale del popolo, promuove il mandarino a "lingua comune nazionale" nell'istruzione, negli affari ufficiali e nei luoghi pubblici. L'obiettivo ufficiale della legge, che punisce severamente la partecipazione ad "attività di terrorismo, separatismo etnico ed estremismo religioso", è rafforzare la "coesione sociale" in Cina. La Cina riconosce ufficialmente 55 gruppi etnici, che parlano centinaia di lingue e dialetti. L'etnia maggioritaria è quella degli han, alla quale appartiene più del 90 per cento della popolazione cinese.