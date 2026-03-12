La Cina approva una legge di unità etnica contestata dagli attivisti per i diritti umani

Da internazionale.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 12 marzo la Cina ha approvato una legge di “unità etnica” che ha suscitato molte critiche. La norma viene adottata dal governo e mira a promuovere la coesione tra le diverse etnie presenti nel Paese. Attivisti per i diritti umani denunciano come questa legge possa avere implicazioni contro alcune minoranze, ma il governo afferma che serve a rafforzare l’armonia nazionale.

Il 12 marzo la Cina ha approvato una controversa legge di “unità etnica” che secondo le organizzazioni per i diritti umani danneggerà le minoranze etniche e culturali del paese. La legge, approvata dall’assemblea nazionale del popolo, promuove il mandarino a “lingua comune nazionale” nell’istruzione, negli affari ufficiali e nei luoghi pubblici. L’obiettivo ufficiale della legge, che punisce severamente la partecipazione ad “attività di terrorismo, separatismo etnico ed estremismo religioso”, è rafforzare la “coesione sociale” in Cina. La Cina riconosce ufficialmente 55 gruppi etnici, che parlano centinaia di lingue e dialetti. L’etnia maggioritaria è quella degli han, alla quale appartiene più del 90 per cento della popolazione cinese. 🔗 Leggi su Internazionale.it

la cina approva una legge di unit224 etnica contestata dagli attivisti per i diritti umani
© Internazionale.it - La Cina approva una legge di “unità etnica” contestata dagli attivisti per i diritti umani

Articoli correlati

La Cina approva la legge di “unità etnica”, contestata dagli attivisti per i diritti umaniIl 12 marzo la Cina ha approvato una controversa legge di “unità etnica” che secondo le organizzazioni per i diritti umani danneggerà le minoranze...

Iran, la ragazza della sigaretta a chi diffonde fake news: «Siete attivisti per i diritti umani o anti-ebrei?»La ragazza iraniana diventata virale per la foto in cui accende una sigaretta bruciando l’immagine dell’Ayatollah Ali Khamenei è stata oggetto di una...

Tutto quello che riguarda Cina approva

Temi più discussi: La Cina approva una nuova legge sulle minoranze etniche: priorità all'uso del mandarino; Le mire dietro la cautela cinese; La Cina pensa a una Grande Muraglia sotterranea; La StM incontra gli analisti, Volkswagen approva il bilancio dell’anno.

La Cina approva una legge di unità etnica contestata dagli attivisti per i diritti umaniIl 12 marzo la Cina ha approvato una controversa legge di unità etnica che secondo le organizzazioni per i diritti umani danneggerà le minoranze etniche e culturali del paese Leggi ... internazionale.it

La Cina approva il quindicesimo piano quinquennaleLa Cina ha approvato il quindicesimo piano quinquennale. La votazione è avvenuta durante la chiusura della quarta sessione del 14simo Congresso nazionale del popolo che segna la fine delle Due ... ansa.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.