Il 12 marzo la Cina ha approvato una legge di “unità etnica” che ha suscitato critiche da parte di attivisti per i diritti umani. La normativa mira a rafforzare la coesione tra le diverse comunità etniche nel paese, ma è stata oggetto di contestazioni e preoccupazioni da parte di alcuni osservatori internazionali. La legge rappresenta un passo importante nelle politiche nazionali di integrazione etnica.

Il 12 marzo la Cina ha approvato una controversa legge di “unità etnica” che secondo le organizzazioni per i diritti umani danneggerà le minoranze etniche e culturali del paese. La legge, approvata dall’assemblea nazionale del popolo, promuove il mandarino a “lingua comune nazionale” nell’istruzione, negli affari ufficiali e nei luoghi pubblici. L’obiettivo ufficiale della legge, che punisce severamente la partecipazione ad “attività di terrorismo, separatismo etnico ed estremismo religioso”, è rafforzare la “coesione sociale” in Cina. La Cina riconosce ufficialmente 55 gruppi etnici, che parlano centinaia di lingue e dialetti. L’etnia maggioritaria è quella degli han, alla quale appartiene più del 90 per cento della popolazione cinese. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La Cina approva la legge di “unità etnica”, contestata dagli attivisti per i diritti umani

Articoli correlati

Iran, la ragazza della sigaretta a chi diffonde fake news: «Siete attivisti per i diritti umani o anti-ebrei?»La ragazza iraniana diventata virale per la foto in cui accende una sigaretta bruciando l’immagine dell’Ayatollah Ali Khamenei è stata oggetto di una...

Migrazioni e diritti: CDM approva schema legge per il Patto UE e direttiva antidiscriminazione 2024/1499.Il Consiglio dei ministri, riunito oggi 11 febbraio 2026 a Palazzo Chigi, ha posto al centro del dibattito lo schema di disegno di legge per...

Altri aggiornamenti su Cina approva

Temi più discussi: L’attacco di Trump all’Iran avvantaggia la Cina; Spionaggio e diplomazia | Il doppio gioco di Pechino nell’Europa che corteggia la Cina; Due sessioni: ecco gli obiettivi 2026-2030 della Cina; Quarta sessione della XIV APN: Approvata la risoluzione sul rapporto di lavoro del governo.

Al Congresso nazionale del popolo La Cina approva il quindicesimo piano quinquennaleLa Cina ha approvato il quindicesimo piano quinquennale. La votazione è avvenuta durante la chiusura della quarta sessione del 14simo Congresso nazionale del popolo, che segna la fine delle Due sessio ... bluewin.ch

La Cina approva il quindicesimo piano quinquennaleLa Cina ha approvato il quindicesimo piano quinquennale. La votazione è avvenuta durante la chiusura della quarta sessione del 14simo Congresso nazionale del popolo che segna la fine delle Due ... ansa.it

Mercoledì 11 marzo, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che condanna gli attacchi dell’Iran contro gli Stati del Golfo (CCG) e la Giordania. Il testo è stato approvato con 13 voti a favore. Russia e Cina astenute. La risoluzion x.com

Radio Cina Internazionale - facebook.com facebook