La benzina dell’inflazione

La guerra in Medio Oriente potrebbe causare un aumento dei prezzi della benzina e una diminuzione della crescita economica, secondo quanto affermato dal governatore della Banca di Francia. Villeroy de Galhau ha dichiarato che l’inflazione potrebbe salire leggermente, mentre l’attività economica si ridurrà. La situazione ha suscitato attenzione tra gli analisti, che monitorano gli sviluppi dei mercati energetici e finanziari.

Von der Leyen ammette l'errore del passato e si converte al nucleare civile. La prima mossa Si prevede che la guerra in medio oriente porterà “un po’ più di inflazione e un po’ meno di crescita”, ha detto il governatore della Banca di Francia, Francois Villeroy de Galhau. Non poteva trovare una sintesi più efficace per descrivere l’impatto economico di una crisi con la quale anche la Banca centrale europea dovrà fare i conti e, di conseguenza, tutti i cittadini. L’aumento dei prezzi dell’energia si potrebbe tradurre in un aumento generalizzato dei prezzi al consumo nel medio termine, come ha fatto presente un altro banchiere centrale, Joachim Nagel, a capo della Bundesbank. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

