La base militare di Camp Singara colpita a Erbil è il simbolo della presenza italiana nel Golfo

Una base militare a Camp Singara, situata a Erbil, è stata colpita ieri sera, evidenziando la presenza italiana in quella regione del Golfo. Fanpage.it ha lanciato il suo podcast quotidiano alle 18.00, dedicato a fare il punto sulle notizie più rilevanti del giorno, tra cui anche questo episodio. La trasmissione fornisce aggiornamenti puntuali su eventi di attualità in modo diretto e immediato.

Base italiana in Iraq colpita dai missili iraniani, i nostri soldati nei bunker a Camp Singara: il nuovo fronte di ErbilAl confine della grande base di Camp Singara, sulla strada che porta alla pista degli elicotteri, svettano e ruotano i missili Patriot americani.

Dentro Camp Singara. Perché la base italiana colpita in Iraq è strategicaLe tensioni e gli scontri che stanno attraversando il Medio Oriente hanno raggiunto nella notte anche il Kurdistan iracheno, dove è stata colpita...

La base militare italiana a Erbil è stata colpita, ma per Meloni l’Italia non è in guerra

Camp Singara: a Erbil la base italiana che addestra i Peshmerga contro l’Isis. Brigata Julia a braccetto con l’esercito UsaIl contingente di 120 soldati comandati da Stefano Pizzotti, è impegnato in attività di formazione delle forze di polizia irachene e curde. Nel 2023 subì un altro attacco missilistico ... quotidiano.net

Dentro Camp Singara. Perché la base italiana colpita in Iraq è strategicaLe tensioni e gli scontri che stanno attraversando il Medio Oriente hanno raggiunto nella notte anche il Kurdistan iracheno, dove è stata colpita Camp Singara, la base italiana di Erbil. A confermare ... formiche.net

La base italiana attaccata a Erbil, nel Kurdistan iracheno, si chiama “Camp Singara” e prima della guerra ospitava circa 300 militari. Il nome è un omaggio all'impero romano x.com

Erbil, c'è una rivendicazione per l'attacco alla base italiana Camp Singara. Le Brigate dei Guardiani del Sangue hanno diffuso un video che mostra il lancio dei droni kamikaze Shahed contro l'aeroporto. - facebook.com facebook