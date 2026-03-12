La banca in campo per la parità di genere | donati al centro antiviolenza 40 mila euro

Una banca ha donato 40 mila euro al centro antiviolenza Linea Rosa, che continua a ricevere richieste di aiuto sempre più numerose. La cifra è stata destinata a sostenere le attività e i servizi offerti dalla struttura, impegnata a contrastare la violenza di genere. La richiesta di supporto da parte delle donne si mantiene alta, rendendo necessari ulteriori interventi e risorse.

Il lavoro del centro antiviolenza Linea Rosa non smettere di richiedere contributi e sostegno, visti i numeri crescenti delle donne che a loro si rivolgono. Oggi, a offrire un aiuto al lavoro delle operatrici dell'associazione, è una nuova donazione di 40 mila euro raccolti dalla Cassa di Ravenna grazie alla partecipazione dei proprio risparmiatori. "Questo è il risultato ottenuto anche grazie alla sensibilità e alla partecipazione dei nostri sottoscrittori – si legge in una nota – che hanno scelto di sostenere l'attività di Linea Rosa attraverso la devoluzione dello 0,20% una tantum sull'importo totale sottoscritto di obbligazioni con scadenza triennale.