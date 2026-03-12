LR Vicenza-Inter U23 è sold out

La partita tra L.R. Vicenza e Inter U23, prevista per lunedì 16 marzo alle 20, è stata annunciata come sold out dalla società vicentina. I biglietti sono stati completamente esauriti, confermando l'interesse per l'incontro. L'evento si svolgerà allo stadio della squadra locale, senza ulteriori dettagli disponibili in merito alle modalità di accesso o alle presenze.

La società L.R. Vicenza ha comunicato che la partita L.R. Vicenza-Inter U23, in programma lunedì 16 marzo, con fischio d'inizio alle 20.30, è andata sold out.I biglietti per l'incontro, valevole per la trentaduesima giornata di Serie C Sky Wifi, sono andati esauriti in tutti i settori. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Inter U23, il Vicenza si prepara per la possibile festa promozione: stadio sold-outdi Redazione Inter News 24Inter U23, il Vicenza si prepara per la possibile festa promozione: stadio sold-out Il countdown per il ritorno nel calcio...

Volano Vicenza e Brescia, pari tra Inter U23 e Alcione. Ascoli secondo per una notte, crisi FoggiaEcco tutto quanto accaduto nel ricco programma di questo sabato, con ben 14 partite di tutti e tre i gironi.

Vicenza 2 Inter U23 1 #football

Contenuti utili per approfondire L R Vicenza Inter U23 è sold out

Temi più discussi: Vicenza-Inter Under 23: formazioni, dove vederla in tv e streaming; Buon compleanno LR Vicenza! E i club chiamano i tifosi: Mettete bandiere ai balconi; L.R. Vicenza-Inter U23, è sold out; Lanerossi Vicenza, assalto al Menti. Lunedì la promozione in Serie B potrebbe essere matematica. Curva Nord tutta ai biancorossi.

L.R. Vicenza-Inter U23, è sold outLa società L.R. Vicenza ha comunicato che la partita L.R. Vicenza-Inter U23, in programma lunedì 16 marzo, con fischio d'inizio alle 20.30, è andata sold out. I biglietti per l'incontro, valevole per ... vicenzatoday.it

Vicenza-Inter Under 23: formazioni, dove vederla in tv e streamingVicenza-Inter U23 monday night della trentaduesima giornata del Girone A di Serie C: le formazioni, il canale tv e dove vedere il match in diretta streaming. calciomercato.com

Vicenza Inter U23 facebook

#Vicenza- #InterU23, il ' #Menti' si riempie per la possibile festa promozione: biglietti venduti in mezz'ora x.com