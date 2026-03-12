Krajewski | addio al Vaticano nuovo arcivescovo a ?ód?

Il cardinale Konrad Krajewski lascia il ruolo di Elemosiniere del Papa e viene nominato Arcivescovo Metropolita di ?ód?. La sua nomina è stata annunciata ufficialmente e segna un cambiamento importante nella sua carriera ecclesiastica. Krajewski ha ricoperto fino a ora la funzione di riferimento per le opere di carità vaticane. L’annuncio è stato comunicato attraverso i canali ufficiali della Chiesa.

Il cardinale Konrad Krajewski cessa di essere l'Elemosiniere del Papa per assumere il ruolo di Arcivescovo Metropolita di?ód?. La decisione di Papa Leone XIV, resa pubblica il 12 marzo 2026, segna la fine di un mandato controverso e apre una nuova fase nella gestione della carità vaticana. Questa nomina chiude definitivamente il capitolo legato alle polemiche sorte nel maggio 2019, quando lo stesso prelato intervenne nello stabile occupato Time Labs a Roma. In quell'occasione, circa 450 persone si trovavano senza elettricità a causa dei sigilli apposti dalle autorità. Il cardinale scese personalmente nel pozzetto dell'edificio per riattivare la corrente elettrica, guadagnandosi il soprannome mediatico di Elemosiniere-idraulico.