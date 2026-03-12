Kovacs Juve è lui il nome nuovo per l’attacco bianconero Concorrenza caratteristiche e costo del cartellino | tutti i dettagli

Kovacs è stato individuato come il nuovo possibile acquisto per l’attacco della Juventus. La società sta valutando il giocatore, considerando le sue caratteristiche tecniche, il costo del cartellino e la concorrenza di altri club interessati. La trattativa è in fase di sviluppo e non sono ancora stati annunciati dettagli ufficiali. La decisione finale dipenderà dalle prossime valutazioni del club.

Kovacs Juve, è lui il nome nuovo per rinforzare l'attacco della Vecchia Signora. Vediamo tutti i dettagli sulla concorrenza e sul costo del cartellino. La Juve prosegue la sua linea verde monitorando i migliori profili internazionali. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'ultimo nome sul taccuino è quello di Bendeguz Kovacs, attaccante di 19 anni attualmente in forza all' AZ Alkmaar.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Il centravanti, alto quasi due metri, si sta imponendo all'attenzione generale grazie a un rendimento straordinario nella UEFA Youth League, competizione in cui ha messo a segno ben 9 reti in 6 presenze.