Negli anni '70, in Italia, si diffuse la tendenza delle kit car, con molte persone che assemblavano a casa le proprie vetture. Le auto erano spesso basate sul Maggiolino e realizzate in vetroresina, con il mercato che offriva anche la possibilità di acquistare i pezzi per il montaggio fai-da-te. Questa pratica attirò molti appassionati che preferivano costruire personalmente le loro auto.

All'inizio degli anni Settanta scoppiò la moda delle «dune buggy» di vetroresina su base Maggiolino, offerte anche in kit di montaggio. Diversi furono i produttori, da Zodiaco a Puma, che fece anche mini «supercar» su base Alfasud. Scazzottate e inseguimenti che hanno segnato un’epoca in una generazione (e più). Ed una «dune buggy» rossa e gialla, che Bud Spencer e Terence Hill dovevano riconquistare a suon di risse contro i «cattivi» in «Altrimenti ci arrabbiamo!», pellicola del 1974 che divenne «cult» anche per la colonna sonora degli Oliver Onions dedicata proprio alla «dune buggy». Quell’auto buffa, un po’fuoristrada e un po’veicolo lunare, fu di moda negli anni Settanta. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Kit car italiane: quando la «fuoriserie» si montava a casa

