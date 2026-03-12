Kimi Antonelli si trova a Shanghai in vista del secondo fine settimana di gara consecutivo nel campionato di Formula Uno. Il pilota italiano ha dichiarato di avere un vantaggio attuale, anche se ha precisato che la situazione può cambiare rapidamente nel corso delle prossime ore. Antonelli si prepara quindi a scendere in pista per il Gran Premio di Cina 2026, con l’obiettivo di ottenere buoni risultati.

Andrea Kimi Antonelli si presenta a Shanghai alla vigilia del secondo weekend di gara consecutivo con l’obiettivo di recitare un ruolo da protagonista nel Gran Premio di Cina 2026, seconda tappa della nuova stagione per il Mondiale di Formula Uno. Il diciannovenne bolognese della Mercedes è reduce dal posto d’onore ottenuto in rimonta a Melbourne nella gara inaugurale dietro al compagno di squadra George Russell, ma il prossimo obiettivo sarà quello di battere l’inglese e andare a caccia della prima vittoria in carriera. Il pilota italiano si è presentato nel paddock cinese per il media day con una fascia elastica al polso sinistro, in seguito all’incidente avvenuto nella terza sessione di prove libere in Australia: “ Nulla di grave. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Kimi Antonelli alla vigilia del GP di Cina: “Oggi abbiamo un vantaggio, ma la situazione può cambiare velocemente”

Articoli correlati

F1, Kimi Antonelli: “Abbiamo avuto i nostri problemi, ma è stato uno shakedown positivo”Va in archivio con un bilancio indubbiamente positivo per Mercedes lo shakedown di Barcellona, che ha inaugurato la pre-season in vista del Mondiale...

Kimi Antonelli: “Mercedes bella da guidare, ma abbiamo ancora tanto lavoro su questa macchina”Il primo banco di prova stagionale della F1, andato in scena sul tracciato di Circuito Internazionale del Bahrain a Sakhir, ha consegnato una...

Aggiornamenti e notizie su Kimi Antonelli

Temi più discussi: In campo con Kimi Antonelli e Matteo Bobbi: la partita a tennis a Melbourne; Il sabato da brivido di Antonelli: prima l'incidente, poi la multa a Mercedes; Con loro la Generazione Z si prenderà la F.1; Antonelli si 'scalda' per il campionato: L'obiettivo è la prima vittoria | FP.

Kimi Antonelli graziato: la decisione dei giudici e la sanzione alla MercedesGriglia di partenza del GP d'Australia 2026 di F1 confermata. Ha potuto tirare un sospiro di sollievo Kimi Antonelli al termine di una giornata molto ... oasport.it

Incidente stradale per Kimi Antonelli: il pilota è illeso e atteso in pista in BahrainKimi Antonelli coinvolto in un incidente stradale a San Marino: nessuna conseguenza fisica per il pilota Mercedes, atteso regolarmente in pista in Bahrain. newsauto.it

Andrea Kimi Antonelli Official - facebook.com facebook

F1, Kimi Antonelli si rilassa giocando a tennis in Australia, in attesa del GP Cina: il video #SkyMotori #F1 #Formula1 #Antonelli x.com