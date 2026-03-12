A Kharkiv, un attacco di droni russi ha causato due morti e sette feriti nel distretto di Shevchenkivsky. Le autorità locali hanno confermato il bilancio delle vittime e dei feriti dopo l’esplosione avvenuta in zona. Nessun dettaglio è stato fornito sui danni materiali o sulle modalità dell’attacco. La situazione resta tesa nel territorio.

Due vite spezzate e sette feriti a Kharkiv per un attacco di droni russi. Le autorità locali confermano il bilancio dopo l’esplosione nel distretto di Shevchenkivsky. L’edificio colpito è una struttura aziendale che ha preso fuoco, con traumi di varia gravità registrati tra le vittime. La città universitaria e industriale, posta al confine con la Russia, subisce raid quasi quotidiani dal febbraio 2022. Oleg Synegubov, capo dell’amministrazione militare regionale, ha diffuso i dettagli tramite Telegram. La continuità degli attacchi trasforma Kharkiv in un punto critico del conflitto. Il peso umano dietro le cifre. Ogni numero rappresenta una storia interrotta bruscamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kharkiv sotto i droni: 2 morti, 7 feriti

