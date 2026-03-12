L’isola iraniana di Kharg potrebbe influenzare significativamente l’andamento del conflitto in Medio Oriente, secondo alcune fonti. Il presidente del parlamento iraniano ha pubblicato un messaggio su X in cui avverte le potenze coinvolte che un’eventuale invasione delle isole iraniane potrebbe portare a conseguenze sanguinose nel Golfo Persico. La minaccia è stata condivisa attraverso i canali ufficiali di comunicazione del governo.

Il presidente del parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, ha minacciato con un post su X le superpotenze coinvolte nel conflitto in Medio Oriente, spiegando che l’invasione delle isole iraniane da parte delle forze coinvolte “farà scorrere il sangue degli invasori nel Golfo Persico”. Il riferimento è, nello specifico, alle tre isole sottratte dall’Iran agli Emirati Arabi Uniti prima della loro formazione nel 1971. Tra queste figura l’ isola di Kharg, cuore pulsante dell’industria petrolifera iraniana da cui passa oltre il 90% delle esportazioni di greggio di Teheran. Qalibaf aveva scritto: “Qualsiasi aggressione contro il suolo delle isole iraniane infrangerà ogni freno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Kharg, l’isola iraniana che può decidere le sorti del conflitto in due settimane. Ecco perché

