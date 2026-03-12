Moise Kean non parteciperà alla partita contro il Rakow, mentre il Milan di Allegri sta puntando a una cifra di 62 milioni di euro. La sua assenza si fa sentire in una Fiorentina impegnata nella lotta per evitare la retrocessione. La squadra dovrà fare a meno del giocatore in questa sfida importante.

Moise Kean non sarà presente nella sfida contro il Rakow, ma la sua assenza pesa come un macigno su una Fiorentina che lotta per la salvezza. Max Allegri ha già messo l’attaccante nel mirino del Milan, pronto a portare in rossonero un giocatore che deve dimostrare di poter tornare ai massimi livelli. L’infortunio fisico dell’atleta si riflette metaforicamente sulla condizione generale della squadra viola, costretta a giocarsi praticamente una stagione intera contro la Cremonese lunedì sera. Nonostante un contratto prolungato fino al 2029, le cifre parlano chiaro: otto reti in campionato e una sola nella Conference, numeri che contrastano con i diciannove gol dello scorso anno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kean fuori: il Milan di Allegri punta a 62 milioni

