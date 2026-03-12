Karate | Ostia sold out 38 atleti per il titolo 2026

Il PalaPellicone di Ostia è pronto ad accogliere dal 13 al 15 marzo 2026 un importante evento di karate. Sono stati annunciati 38 atleti che si sfideranno per il titolo, mentre i biglietti sono già stati venduti e non ci sono più posti disponibili. L’evento rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione sportiva italiana di questa disciplina.

Il PalaPellicone di Ostia si prepara a ospitare il weekend del 13 al 15 marzo 2026 l'evento sportivo più atteso della stagione karateistica italiana, con un pubblico che ha già esaurito tutti i posti disponibili. Questa tappa romana della Premier League vedrà scendere sul tatami 38 atleti della squadra nazionale, pronti a competere per punti fondamentali nel ranking internazionale e per la conquista del titolo di Grand Winner 2026. Un palcoscenico pieno: la domanda sportiva come motore economico. L'esaurimento totale dei biglietti per l'impianto del litorale laziale non è solo un dato statistico, ma un indicatore tangibile dell'interesse popolare verso le discipline da combattimento.